21 Ocak A101 aktüel kataloğu ile yarından itibaren onlarca indirimli ürün raflardaki yerini alacak. Kataloğda pek çok ürün dikkat çekerken vatandaşlar ürün fiyat listesini merakla araştırmaya başladı. Philips Kulakiçi Kulaklık, Oppo A73 akıllı telefon ve QCY T5 Bluetooth Kulaklık ürünleri dikkat çekeceğe benziyor. İşte 21 Ocak A101 aktüel kataloğu fiyat listesi
21 OCAK A101 AKTÜEL KATALOĞU
Çift Kişilik Nevresim Takımı
Dikey Kondisyon Bisikleti
Lezita Piliç Döner
Keyfe Sütlü Menengiç Kahvesi
Araç ürünlerinde büyük fırsat
Aprilla Dijital Banyo Baskülü
SEG Mekanik Silindirik Termosifon
Moda Life 5 Raflı Kitaplık