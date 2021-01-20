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    • 20.01.2021 23:30
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    nda neler var? Teknoloji, züccadiye, oyun, araç aksesuar ürünlerinde DEV fırsat!

    nda yer alan ürünlerin listesi merak konusu olmaya devam ediyor. Teknoloji, züccadiye, oyun, araç aksesuar ürünlerindeki dev fırsatlar dikkat çekerken kataloğda bu hafta HI-LEVEL Ultra HD 55" Android Smart LED TV, Oppo A73 akıllı telefon, QCY T5 Bluetooth Kulaklık, Philips Kulakiçi Kulaklık, JWIN 38" Klasik Gitar ürünleri ön plandaki yerini aldı. Peki, 21 Ocak nda neler var? İşte o ürünlerin listesi...

    takvim.com.tr
    21 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var?

    21 Ocak A101 aktüel kataloğu ile yarından itibaren onlarca indirimli ürün raflardaki yerini alacak. Kataloğda pek çok ürün dikkat çekerken vatandaşlar ürün fiyat listesini merakla araştırmaya başladı. Philips Kulakiçi Kulaklık, Oppo A73 akıllı telefon ve QCY T5 Bluetooth Kulaklık ürünleri dikkat çekeceğe benziyor. İşte 21 Ocak A101 aktüel kataloğu fiyat listesi

    21 OCAK A101 AKTÜEL KATALOĞU

    Çift Kişilik Nevresim Takımı

    Dikey Kondisyon Bisikleti

    Lezita Piliç Döner

    Keyfe Sütlü Menengiç Kahvesi

    Araç ürünlerinde büyük fırsat

    Aprilla Dijital Banyo Baskülü

    SEG Mekanik Silindirik Termosifon

    Moda Life 5 Raflı Kitaplık
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    Haberler Ekonomi 21 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? Teknoloji, züccadiye, oyun, araç aksesuar ürünlerinde DEV fırsat!