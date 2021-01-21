KYK 500 memur alımı müracaatlarında sona geldi. 4 Ocak'ta başlayan müracaatlar 20 Ocak 2021 tarihi itibariyle bitti. Yurtlarda memur, personel olarak vazife almak isteyen adaylar bu defa neticelerin açıklanacağı tarih için bekleyişe geçti. GSB KYK yurt personeli olarak 63 şehirde 70'i bayan 230'u erkek olmak üzere toplamda 500 memur alımı yapacağını duyurmuştu. Alımlar için müracaatlar sona erdi. Ancak neticelerin açıklanacağı tarih için bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin son gelişmeler için takipte kalınız. Göreve başlamaya hak kazanan adaylar; belirtilecek tarihe kadar, istenilen belgeleri tamamlayarak ilgili il müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
GSB MEMUR VE PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB KYK yurt personeli olarak 63 ilde 70'i kadın 230'u erkek olmak üzere toplamda 500 memur alımı yapacağını duyurmuştu. Alımlar için başvurular sona erdi. Ancak sonuçların açıklanacağı tarih için bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin son gelişmeler için takipte kalınız.
KYK YURT PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.