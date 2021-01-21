Bu fırsat kaçmaz! Paranızı hemen alın! Bu şartları karşılayanlara faizsiz kredi!

Kampanyadan tüm kooperatif ortakları kendilerine tanımlanmış kredi limitleri dahilinde yararlanabilecek. Süt üreticileri ve besiciler için can suyu niteliğinde olan bu kredi çerçevesinde ortaklarımıza faiz, vade farkı ve benzeri herhangi bir maliyet yansıtılmayacak. Ayrıca bu krediden yararlanmak için TARSİM şartı da bulunmuyor."