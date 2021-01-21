Tarım ve Orman çeşitli istihdam şekilleri ile personel alımları yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına atamaların yapılması için ilan özelinde başvuru şartları gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım ilanlarına, kura sonuçları açıklanan Tarım Bakanlığı işçi alımlarına dair detaylara haberimiz detaylarından ulaşabilirsiniz. KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.
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KPSS 2020/7 Tercih Kılavuzu Yayımlandı
KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, yargı kararı gereği güncellenen ve ekte yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılacaktır.
ÖSYM AÇIKLAMASI!
ÖSYM resmi sitesinde yer alan duyuruda; "Danıştay 2. Dairesinin kararıyla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Geçici 19. maddesinin yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmenin durdurulması kararı gereğince, ilgili tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olmaları nedeniyle KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.