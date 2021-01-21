2021 4d'li taşeron işçiye ilave tediye (1. taksit) ödemesi hesaba yattı mı? Taşeron işçi ikramiye ödemesi ne kadar?

Kamuda çalışan işçi konumundaki herkesin yılda 1 kez olmak üzere toplam 52 günlük alacağı tediye ödeme tarihine yaklaşılıyor. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye ödemesi, işçinin gündeminde... 4D kadrosuna geçen işçilere tediye ödemeleri devam ediyor. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 4 taksit olarak ödenen tediye ikramiyelerinin hesaplara yatırılacak tarih belli oldu. 2021 ilk tediye ne zaman yatacak? İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...