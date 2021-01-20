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    • Ekonomi
    • 20.01.2021 16:50
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    • 20.01.2021 16:50
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    Paralar bugün hesapta! Esnaf Destek Paketi başvuru sonuçları açıklandı! Hemen hesabınızı kontrol edin!

    Binlerce vatandaş Kira yardımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtını arama motorlarına her gün sıklıkla araştırıyor. (hibe desteği) başvusunda ulunan vatandaşlar bu ödeneklerin yatırılacağı tarihi merak etmeye başladı. Ticaret Bakanı salgında ne ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Esnafa hibe ve kira desteği başvurusu başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvuruları bugün başladığını duyurdu. Peki, Esnafa kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Esnafa hibe ve kira desteği başvuru şartları... Buna göre, destek programı kapsamında hibe, "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" olmak üzere iki şekilde sağlanacak.

    takvim.com.tr
    Paralar bugün hesapta! Esnaf Destek Paketi başvuru sonuçları açıklandı!

    Esnafa hibe ve kira desteği başvuruları bugün başladı. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla hükümet tarafından devreye alınan esnafa hibe desteği ve kira yardımı için başvurular nasıl yapılıyor oldukça merak ediliyor. Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvurularının bugün itibarıyla alınmaya başlanacağını bildirdi. Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    ESNAFA KİRA YARDIMI VE HİBE DESTEĞİ (GELİR KAYBI) ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

    Gelen açıklamaya göre; gelir kaybı olarak da ifade edilen 1000 TL hibe desteği ödemeleri üç aylık süreyle gerçekleştirilecek. Öte yandan iş yerlerinin büyük şehirlerde bulunduğu yerlerde 750, diğer şehirlerde ise 500 TL'lik kira yardımı yapılacak ve bu ödemeler de yine 3 ay boyunca sürecek.

    ESNAFA HİBE KİRA DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.

    Esnafa kira desteği ne zaman verilecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar için son dakika haberi geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı son dakika açıklamasında "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        ESNAFA HİBE KİRA DESTEĞİ ÖDEMESİ AYRTINTILARI

        Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.

        GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

        Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

        Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

        İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

        Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

        Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

        ESNAF KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

        İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak.

        Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.

        Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.

        Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.

        Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek.Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.

            HİBE DESTEĞİ NEDİR?

            Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.
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            Haberler Ekonomi Paralar bugün hesapta! Esnaf Destek Paketi başvuru sonuçları açıklandı! Hemen hesabınızı kontrol edin!