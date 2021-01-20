Paralar bugün hesapta! Esnaf Destek Paketi başvuru sonuçları açıklandı! Hemen hesabınızı kontrol edin!

Esnafa hibe ve kira desteği başvuruları bugün başladı. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla hükümet tarafından devreye alınan esnafa hibe desteği ve kira yardımı için başvurular nasıl yapılıyor oldukça merak ediliyor. Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvurularının bugün itibarıyla alınmaya başlanacağını bildirdi. Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
ESNAFA KİRA YARDIMI VE HİBE DESTEĞİ (GELİR KAYBI) ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Gelen açıklamaya göre; gelir kaybı olarak da ifade edilen 1000 TL hibe desteği ödemeleri üç aylık süreyle gerçekleştirilecek. Öte yandan iş yerlerinin büyük şehirlerde bulunduğu yerlerde 750, diğer şehirlerde ise 500 TL'lik kira yardımı yapılacak ve bu ödemeler de yine 3 ay boyunca sürecek.
ESNAFA HİBE KİRA DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.
Esnafa kira desteği ne zaman verilecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar için son dakika haberi geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı son dakika açıklamasında "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.