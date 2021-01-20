Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Doğalgazda yeni rekor. Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık" ifadelerini kullandı.
Dönmez şu ifadeleri kullandı:
Doğalgazda yeni rekor... Dün, 280 milyon m³'lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.
EN YÜKSEK TÜKETİM
1)İstanbul 51,6 milyon m³
2)Ankara 23,9 milyon m³
3)İzmir 13,9 milyon m³
DÜN TÜM ZAMANLARIN REKORU DİYE DUYURMUŞTU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada "Dün tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272,3 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Böylece daha önce 8 Ocak 2019'da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı" demişti.
Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, dün tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272,3 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleştiğini belirtti. Bakan Dönmez, böylece daha önce 8 Ocak 2019'da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekorunun aşıldığını kaydetmişti.
Dönmez, "Dün, İstanbul'daki tüketim 51,1 milyon metreküp olurken Ankara'da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. Bu tüketime karşılık, tüm Türkiye'de 274,2 milyon metreküp gaz arzını kesintisiz sağlamayı başardık. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde rekor tüketim artışını hiçbir kesinti ya da kısıntıya gitmeden karşıladık" demişti.
Bakan Dönmez, doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için LNG, FSRU ve depolama projeleriyle sisteme günlük gaz verme kapasitesinin 339 milyon metreküpe çıkardıklarını kaydederek, "Pik zamanlar da dâhil olmak üzere günlük tüketimi çok rahat karşılayabilecek gelişmiş bir altyapıya sahibiz. Kısa vadede hedefimiz olan günlük gaz akışını 400 milyon metreküpe çıkaracak çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Tüm yatırımlarımızla milletimize kesintisiz ve sorunsuz enerji arzını sağlamayı hedefliyoruz" ifadesini kullanmıştı.