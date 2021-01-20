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    • 20.01.2021 10:06
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    'da icradan satılık depolu dükkan! Satış tarihi belli oldu

    'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanlar ilgi çekmeye devam ediyor. Güncel yayınlanan ilanlar arasında yer alan 'daki depolu dükkan ilanı için 240 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    O ilde icradan satılık ucuza depolu dükkan

    'da Batı İcra Dairesi tarafından 15 Mart 2021 saat 10.20'de 117 metrekare büyüklüğünde depolu dükkanın icradan satışa çıkarılacağı açıklandı. İlanla ilgili duyuru 'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yapılırken, dükkan için 240 bin lira muhammen bedel belirlendi. Dükkana ilişkin bilgilerin bulunduğu ilanda, "Kıymet takdirine konu 7 nolu bağımsız bölüm özellikleri:Giriş kapısı ve vitrini camekanlı alüminyum doğramadır. Fiili durumda dükkan ve wc hacimlerinden oluşmaktadır. Dükkan zeminleri seramik duvarlar plastik boyalıdır. WC de zemin ve duvarlar seramik kaplı olup lavabo ve tuvalet vardır. İç kapısı panel kapı olup, pencereleri camekanlı alüminyum doğramadır." gibi ifadelere yer verildi.

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    Haberler Ekonomi Ankara'da icradan satılık depolu dükkan! Satış tarihi belli oldu