"HALEN DEVAM EDEN DOLARİZASYON KRİTİK KONULARDAN BİRİNİ OLUŞTURUYOR"

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen de kurum tahmininin piyasa medyan tahminine paralel, politika faizinde herhangi bir değişim olmaması yolunda olduğunu söyledi.

PPK'nın ilk olarak kasım ayında 475 baz puan faiz artırımı sonrasında geçen ay beklentinin üzerinde 200 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdiğini hatırlatan Gökşen, "Ocak ayı toplantısında herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor olmamıza rağmen, bir faiz artırımı ihtimalini de tamamen göz ardı etmiyoruz. Sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir faiz artırımı kararı gelmesi durumunda, bir sonraki hafta yayınlanacak olan çeyrek dönemli TCMB Enflasyon Raporu'nda, enflasyon tahmin patikasının çok daha yüksek bir seviyeyi takip edilmesinin beklendiği anlaşılabilir." ifadelerini kullandı.