Hemen 30.000 TL ödeniyor! Faizsiz kredi müjdesi! İşte 12 ay ödemesiz kredi başvuru şartları

Faizsiz kredi müjdesi! Anında 30 bin lira ödeniyor! Pandemi sebebiyle bilgisayar maliyetleri yalnızca bir senede yüzde 100'e yakın çoğalınca milyonlarca çalışanın ve uzaktan eğitim gören öğrencilerin işleri sekteye uğradı. Kimi yakınlarının kullanmadıkları aygıtları ödünç alırken kimi ise daha önceki bilgisayarlarını tamir ettirerek işlerini görmenin çaresini arıyor. Böyle bir olanağı olmayanlar için ise bankalar özel teknoloji kredileri hazırladı. Bu noktada banklar ile teknoloji perakendecileri ortak karar, vatandaşlara alarak düşük faizli kredi imkanı sunmaya başladı. 30 bin liraya kadar kullanılabilen kredilerde 12 aya kadar vade imkanı bulunuyor. 6 aya kadar faizsiz kredi imkanı da söz konusu.