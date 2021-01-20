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    • 20.01.2021 09:11
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    bugün ne kadar oldu? 20 Ocak CANLI döviz kurları!

    Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından dolar fiyatları yakından takip ediliyor. Piyalar, tarafından perşembe günü açıklanacak faiz kararına odaklandı. Döviz kurlarında son dakika hareketliliği devam ederken gözler dolar, ve sterlin alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün piyasalarda hareketli anlar yaşandı. Dolar günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,4804'ten tamamladı. Peki 20 Ocak Çarşamba günü Euro bugün ne kadar oldu? İşte 20 Ocak canlı döviz kurları!

    Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 20 Ocak CANLI döviz kurları!

    Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesinde döviz kurlarında son durumlar netleşmeye başladı. Karara kısa bir süre kala 7,50 lira seviyelerine yakın bir konumda bulunan dolar kuru bugün 7,47 liradan işleme alınıyor.

    Dolar kurunun 7,47 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 9,08 lira seviyelerinde konumlanmış durumda. Bigpara'dan alınan son dakika döviz kurları verilerine göre İngiliz Sterlini ise bugün 10,20 liradan işlem görüyor.

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 20 OCAK 2021

    Bugün piyasalarda işlem gören bazı döviz kurlarındaki son veriler şöyle:

    İngiliz Sterlini 10,20 TL
    Amerikan Doları 7,47 TL
    Euro 9,08 TL
    İsviçre Frangı 8,41 TL



    Japon Yeni 0,07 TL
    Suudi Arabistan Riyali 1,99 TL
    Norveç Kronu 0,87 TL
    Danimarka Kronu 1,22 TL



    Avustralya Doları 5,77 TL
    Kanada Doları 5,88 TL
    İsveç Kronu 0,89 TL

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    Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 20 Ocak CANLI döviz kurları!