TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Trendyol Cüzdan hesabından yapılan tek seferde her 100 TL'lık alışverişe bir çekiliş hakkı kazandırıyor. Trendyol Cüzdan hesabına banka veya kredi kartı ile para aktararak alışveriş yapabilirsiniz. Trendyol Cüzdan hesabı ile çekiliş hakkı kazananlara şu hediyeler verilecek;

-1 kişiye 100.000 TL Trendyol Hediye Alışveriş Çeki -

10 kişiye 10.000 TL Trendyol Hediye Alışveriş Çeki

-100 kişiye 1000 TL Trendyol Hediye Alışveriş Çeki

Bu çekilişe son katılma tarihi 31 Aralık 2020'dir. Çekiliş 14 Ocak 2021'de yapılıp sonuçları ise 20 Ocak 2021'de Benikazan'da duyurulacaktır. Kazanan kişileri Trendyol'un İnstagram ve Telegram hesaplarından öğrenebilirsiniz.