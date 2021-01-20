Trendyol yılbaşı çekiliş sonuçları araştırılan konulardan birisi oldu. Trendyol çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak'ta tamamlanan çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceği merak ediliyor. 100 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı kazananlar son model bir Mercedes C200 AMG kazanma şansı yakaladı. Trendyol çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde!
TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Trendyol Cüzdan hesabından yapılan tek seferde her 100 TL'lık alışverişe bir çekiliş hakkı kazandırıyor. Trendyol Cüzdan hesabına banka veya kredi kartı ile para aktararak alışveriş yapabilirsiniz. Trendyol Cüzdan hesabı ile çekiliş hakkı kazananlara şu hediyeler verilecek;
-1 kişiye 100.000 TL Trendyol Hediye Alışveriş Çeki -
10 kişiye 10.000 TL Trendyol Hediye Alışveriş Çeki
-100 kişiye 1000 TL Trendyol Hediye Alışveriş Çeki
Bu çekilişe son katılma tarihi 31 Aralık 2020'dir. Çekiliş 14 Ocak 2021'de yapılıp sonuçları ise 20 Ocak 2021'de Benikazan'da duyurulacaktır. Kazanan kişileri Trendyol'un İnstagram ve Telegram hesaplarından öğrenebilirsiniz.
TRENDYOL HEDİYELERİ NELERDİR?
Ayrıca Trendyol Cüzdan hesabı ile yapılan tek seferde 100 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı kazananlar son model bir Mercedes C200 AMG kazanma fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda bu çekilişte şu hediyelerde verilecek;
-1 kişiye 2020 model Mercedes C200 AMG
-10 kişiye Samsung Galaxy Note 20
-100 kişiye Samsung Galaxy Watch 3 akıllı kol saati
-1000 kişiye 1 senelik BeinConnect Eğlence Paketi
Bu çekilişin son katılma tarihi ise 30 Kasım 2020'de sona erdi.