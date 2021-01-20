Faizsiz kredi müjdesi! Anında 30 bin lira ödeniyor! İşte 12 ay ödemesiz kredi başvuru şartları... Son aylarda koronavirüs salgınıyla birlikte kendi işini kurmak isteyen girişimci sayısında artış yaşanıyor. Destekler ise ardı ardına açıklanıyor. Geri ödeme ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. ING Türkiye, Yapı Kredi, DenizBank, Garanti BBVA, ING Bank harekete geçti. Uzaktan eğitime geçilmesi ile özellikle öğrenci ve öğretmenlerin bilgisayar ve tablet ihtiyacı arttı. Teknoloji ürünlerinde görülen artış nedeni ile pek çok kişi bilgisayar ihtiyacını öteledi. Bu noktada banklar ile teknoloji perakendecileri ortak karar, vatandaşlara alarak düşük faizli kredi imkanı sunmaya başladı. 30 bin liraya kadar kullanılabilen kredilerde 12 aya kadar vade imkanı bulunuyor. 6 aya kadar faizsiz kredi imkanı da söz konusu.