Belediye 4/d'li kamu işçisi ve taşeronda büyük müjde: Yüzde 70 maaş zammı... Taşerona hangi sosyal haklar verilecek?

Taşeron, kamu işçisi ve belediye personeli maaşlarına rekor düzeyde zam bir belediyeden geldi. 2021 yılı için belirlenen asgari ücretin üstünde maaş veren AK Parti'li belediyeler arasında rekor Gölköy Belediyesi'nden geldi. Belediye-İş Sendikası ile Gölköy Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre personele en az yüzde 70 zam yapıldı. Bu arada Taşeron işçiler TİS görüşmelerinden çıkacak haberleri bekliyorlar. Sendikalar Çalışma Bakanlığı'na taşeron işçilerin maaşları için yüzde 25 zam oranı teklif ettiler. Ancak bu oran yüksek bulunurken sendikalar bu zam teklifinin içerisinde önceki yıllarda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinin de olduğunu belirttiler. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
YÜZDE 70 ZAM GELDİ
2021 yılı için belirlenen asgari ücretin üstünde maaş veren AK Parti'li belediyeler arasında rekor Gölköy Belediyesi'nden geldi. Belediye-İş Sendikası ile Gölköy Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre personele en az yüzde 70 zam yapıldı.
Gölköy Belediyesi'nde yapılan zamla birlikte 2 bin 400 lira olan en düşük maaş 4 bin 100 lira oldu. Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "Çalışanlarımız ne kadar mutlu olursa belediye olarak yapacağımız çalışmalarda o kadar başarılı oluruz" açıklamasında bulundu.
TAŞERON İLÇİLERE YÜZDE KAÇ MAAŞ ZAMMI VERİLECEK?
Taşeron işçiler TİS görüşmelerinden çıkacak haberleri bekliyorlar. Sendikalar Çalışma Bakanlığı'na taşeron işçilerin maaşları için yüzde 25 zam oranı teklif ettiler. Ancak bu oran yüksek bulunurken sendikalar bu zam teklifinin içerisinde önceki yıllarda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinin de olduğunu belirttiler. Bu konuda geri adım atan bakanlık yetkilileri zam konusunun yine de yüksek olduğunu söyleyerek yüzde 16 zam teklif ettiler. Bakanlık ile sendikalar arasındaki pazarlıklar devam ediyor.