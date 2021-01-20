Belediye 4/d'li kamu işçisi ve taşeronda büyük müjde: Yüzde 70 maaş zammı... Taşerona hangi sosyal haklar verilecek?

TAYİN HAKKI VERİLECEK Mİ?

Taşeron işçiler diğer kamu işçilerinin bazı haklarından da mahrum durumdalar. Bunun için bazı sosyal haklarda düzenleme yapılması gerekiyor. Taşeron işçiler öncelikle tayin hakkı istiyorlar. Ancak bu konuda yüzde yüz çözüm olacak bir formül henüz üretilemedi. Yine de kurum içi tayin hakkı konusunda Çalışma Bakanlığı sıcak bakıyor. Yapılan görüşmeler sonucunda tayin hakkı ile alakalı olarak da bir karar verilecek.