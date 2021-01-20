Altın fiyatları son dakika! 20 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

Güncel altın fiyatları dış piyasada ons altın kaynaklı iç piyasada da dolar kuru kaynaklı değişimler yaşamayı sürdürüyor. Aşı gelişmeleri sonrasında altının onsunda yaşanan hızlı düşüş yatırımcısını üzmüştü. Ons altının bin 900 dolarlardan bin 849 dolarlara kadar gerilemesiyle birlikte iç piyasada da geri çekilmeler yaşandı.
20 OCAK ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Ons altın 20 Ocak Çarşamba gününe 1849 dolar seviyesinde başladı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Haftanın üçüncü işlem gününde altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Yatırımcısının gram altın kadar tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 723 liradan alınırken aynı dakikalarda 733 liradan da satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Ons altındaki sert düşüş sonrası 3 bin liranın altına gerileyen ve burada sabitlenen cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 881 liradan alınırken aynı dakikalarda 2 bin 924 liradan da satışa sunuluyor.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
Bugün 22 ayar bilezik alış 403 TL, satış ise 405TL'den işlem görüyor.
2021 yılına dalgalı seyirle başlayan altın fiyatları için uzmanlar tahminlerini belirtiyor. Altın yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratmazsa altının yüksek seviyelere doğru fırlayabileceğini belirtiyor. Yılın ilk yarısında teşvik paketinin altın piyasalarını şekillendireceği ikinci yarısında ise enflasyonun piyasaları şekillendireceği düşünülüyor.