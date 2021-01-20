Altın fiyatları son dakika! 20 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Ons altındaki sert düşüş sonrası 3 bin liranın altına gerileyen ve burada sabitlenen cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 881 liradan alınırken aynı dakikalarda 2 bin 924 liradan da satışa sunuluyor.