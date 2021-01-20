Işık Plastik halka arz işlemi için geri sayım başladı. Borsada birçok şirket halka arz işlemi gerçekleştiriyor ve vatandaşlar hisseleri alabiliyor. Işık Plastik halka arz tarihleri de belli oldu. Arama motorlarında Işık Plastik hisse fiyatı, Işık Plastik borsa kodu ve hangi bankadan işlem yapılacağı gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.