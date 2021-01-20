Işık Plastik halka arz işlemi için geri sayım başladı. Borsada birçok şirket halka arz işlemi gerçekleştiriyor ve vatandaşlar hisseleri alabiliyor. Işık Plastik halka arz tarihleri de belli oldu. Arama motorlarında Işık Plastik hisse fiyatı, Işık Plastik borsa kodu ve hangi bankadan işlem yapılacağı gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.
IŞIK PLASTİK HALKA ARZ NE ZAMAN HANGİ BANKADA?
Işık Plastik ilk halka arzını Garanti BBVA Yatırım'ın öncülüğünde 21 - 22 Ocak 2021 tarihlerinde 10.30 - 13.00 saatleri arasında gerçekleştirecek. Şirketin belirlediği halka arz talep toplama fiyatı 16,10 TL olarak açıklandı.
Şirket toplam 11 milyon 286 bin 293 TL nominal değerli payı halka arz edecek. Şirketin arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 21,8 olacak.
IŞIK PLASTİK HİSSE FİYATI NE KADAR?
Şirketin hisse fiyatı Borsa İstanbul'da 16,10 TL olarak belirlendi. SPK Tarafından hazırlanan bültende ki bilgilere göre Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 16,10 TL fiyatından satışa sunulacak.
3.224.655 adet lot'un halka arz edilmesi ile beraber şirketin Sermayesi 51.802.638 TL olarak belirtildi.
IŞIK PLASTİK BORSA KODU NEDİR?
Garantİ BBVA üzerinden halka arz olacak olan Işık Plastik'in Borsa İstanbul'daki kısa kodu ISKPL olarak gözükmektedir.
HİSSELER NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Garanti BBVA'nın izahnamede yer alan açıklamaya göre halka arzın bitmesinin hemen ardından 22 Ocak 2021 Cuma günü 13:00'dan sonra yatırımcıların hesaplarına hisseleri paylaştırılacak. Bu süreç teknik sıkıntılardan kaynaklanan durumlar olursa uzayabilir.
IŞIK PLASTİK HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
2020 Yılının son halka arzı olan Arzum şirketinin halka arzı ile kıyaslandığında hisseler hesaplara geçtikten 2 İş günü sonrası hisseler Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştı. 22 Aralıkta hesaplara geçen hisseler 24 Aralıkta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştı.
Arzum hissesi 5 gün üst üste tavan kapatmıştı. Bu verilerden yola çıkıldığı zaman 22 Ocak günü öğleden sonra hisselerin hesaplara geçmesi durumunda hisseler 26 Ocak Salı günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayabilir. Konu ile ilgili kesin bir açıklama bulunmamaktadır.