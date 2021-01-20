Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Bitcoin'de kurumsal alım beklentisi" başlıklı analizinde, Ark Investment'in kurucusu ve CEO'su Cathie Wood'un "yeni bir kurumsal alım dalgası" beklediğini açıkladığına işaret ederek, şöyle dedi:

"Yönetimi altında yaklaşık 30 milyar dolar bulunduran firma, bu dalganın Bitcoin ağırlıklı olabileceğini belirtti. Wood, 'doların düşen değerinin büyük bir etken olduğunu ve Bitcoin'in bu duruma karşı iyi bir koruma sağladığını' belirtti.