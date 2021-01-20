Fitch'ten flaş 2021 tahmini! Doların zayıflamasının ardından kredi...

Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin bölümünde değerlendirmelerine yer verilen Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, son dönemde ekonomi yönetimince kısmen daha "Ortodoks" bir çerçevede politika sıkılaştırmasına gidilmesi, enflasyonun düşürülmesi ve dış finansmanın iyileştirilmesi konusunda iletişime daha güçlü vurgu yapılmasının politika kredibilitesinin yeniden inşa edilmesi için pozitif adımlar olduğunu belirtti.