Yüzde 8-10 ödeme ikiye katlanacak! Maaşlara ek ödeme müjdesi! Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere...

Aralık aynıda belirlenen enflasyon rakamları ile memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. Emeklilerin zamlı maaşları yarından itibaren yatmaya başlayacak. Gelen son dakika haberde emeklilerin ek ödemelerine de zam geldi. Milyonlarca emekli Ocak ayı zamlı emekli maaşlarını almaya başladı. Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında zam alacak. Emeklilerin zamlı maaşları bugünden itibaren ödenmeye başladı ve ek ödemelere de zam geldi. Emekliler her ay aldıkları ek ödeme miktarını E Devlet Kapısı üzerinden görüntüleyebilir. E Devlet'e giriş yaptıktan sonra emekli olunan sigorta koluna göre (4A, 4B, 4C) emekli aylık bilgisi sayfası görüntülenir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
EK ÖDEMELER ZAMLI MAAŞ ÜZERİNDEN HESAPLANDI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, memur emeklilerininki yüzde 7.33 arttı. Maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükseldi. Ek ödeme tutarları, zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için arttı.
Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişti. Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.
"YENİ ORAN YÜZDE 8-10 OLARAK BELİRLENSİN"
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor. Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
ZAMLI EK ÖDEMELİ EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
Bu ay maaşlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 8.36, memur emeklilerinde yüzde 7.33 yükselirken; ek ödemeler de yeni maaşlardan hesaplandığı için arttı.
Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan SSK emeklisi 120 lira ek ödemeyle aylık 3 bin 120 lira alırken, maaş 3 bin 250 liraya, ek ödeme 130 liraya çıkacak.
Emeklinin eline 3 bin 380 lira geçecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ek ödeme dahil en düşük maaş bin 524, en yüksek ise 6 bin 630 liradan 7 bin 184 liraya çıkacak.
VEFAT EDENİN YAKININA
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar üçüncü bir artışı bu ay ilave ödemelerinde görecek.
Memur maaş katsayısındaki yüzde 7.33'lük artış ile aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 818 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 155 liraya çıkacak.
İlave ödemeden aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve çalışmayan emekli doktorlar yararlanabiliyor.
Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.
Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.
Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine yeni rakamlara göre bin 77, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 538,80 lira ilave ödeme veriliyor.
EMEKLİ MEVCUT (TL) YENİ (TL)
Bağ-Kur Esnaf 1.886,70 TL 2.044,43 TL
SSK 2000 öncesi 2.233,08 TL 2.419,77 TL
Memur 2.814,37 TL 3.021,51 TL
Bağ-Kur Tarım 1.406,89 TL 1.524,51 TL
EK ÖDEME NEDİR?
Adil bir vergi uygulaması gerçekleştirmek amacıyla vatandaşlardan daha önce alınmış olan vergilerin kısmen veya tamamen geri verilmesidir. Burada idari, sosyal ve ekonomik nedenlerle gözetilir.
EK ÖDEME SORGULAMA
Emekliler her ay aldıkları ek ödeme mitarını E Devlet Kapısı üzerinden görüntüleyebilir. E Devlet'e giriş yaptıktan sonra emekli olunan sigorta koluna göre (4A, 4B, 4C) emekli aylık bilgisi sayfası görüntülenir. Bu sayfada ödenen emekli maaşı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve ek ödeme miktarı belirtilir.
4A için; https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi
4B için; https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi
4C için; https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi
EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?
Emeklilerin taban maaşlarına ocak ayında eklenen yüzde 5.69'luk zammın haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Yani aldığınız maaşın yüzde 4'ü kadar ek ödeme alırsınız. Maaşınız arttıkça ek ödeme de artar.
Net maaş : 1600
Ek ödeme : 1600'ün %4'ü: 64 TL
Hesaba yatacak toplam maaş: 1664 TL