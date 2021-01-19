Bakan açıkladı! Ankara'ya metro müjdesi!

Geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, 2 bin 82 kilometrelik elektrikli hat uzunluğunu yüzde 176 artışla 5 bin 753 kilometreye ulaştırdıklarını, demir yollarına 13 milyar 600 milyon lira harcadıklarını, toplam demir yolu uzunluğunu da 12 bin 800 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.

"2020 SONUNDA YHT İLE TAŞINAN YOLCU SAYISI 56,1 MİLYONA ULAŞTI"

YHT set sayısının geçen yıl 25'ten 29'a yükseltildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Yüksek Hızlı Tren Hattı ile taşınan yolcu sayısı 2020 sonu itibariyle, 56,1 milyona ulaştı." diye konuştu.

Raylı sistemler alanındaki manevra lokomotiflerinde dışa bağımlılığı önlediklerine işaret eden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen yerli, 1200 beygir gücünde DE 10000 manevra lokomotifi geliştirdik. Özel sektör için üretilen 7 lokomotifi teslim ettik. Milli elektrikli tren setinin proje çalışmalarını tamamlayarak üretime geçtik. Dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ncı YHT işleten ülke olarak YHT hat uzunluğumuzu 1213 kilometreye çıkardık. Ankara-Sivas YHT Hattı'nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız."