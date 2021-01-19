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    • Ekonomi
    • 19.01.2021 12:30
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    • 19.01.2021 12:30
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    Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı: sektörü 128 farklı ülkede 10 bin 525 proje üstlendi

    Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı , " sektörümüz bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

    Bakan açıkladı: 128 farklı ülkede 10 bin 525 proje

    Ticaret Bakanı , "Müteahhitlik sektörümüz bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

    firmalarının 2020 yılında üstlendiği işlerin proje bedelinin an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını kaydeden Bakan Pekcan, "Kovid-19'un etkisini göz önünde bulundurarak 2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır." şeklinde konuştu.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı: Müteahhitlik sektörü 128 farklı ülkede 10 bin 525 proje üstlendi