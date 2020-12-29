Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 89,5 iken, Aralık ayında %3,5 oranında azalarak 86,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre Aralık ayında %9,2 oranında azalarak 70,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %7,8 oranında azalarak 87,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %7,2 oranında azalarak 73,3 değerini aldı. Tüketici güven endeksi aynı seviyede kalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,8 oranında artarak 110,4 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, Aralık 2020
Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Aralık 2020
- Ekonomi
- 29.12.2020 10:07
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- Son Güncelleme:
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- 29.12.2020 10:10
SON DAKİKA! Ekonomik güven endeksi aralıkta geriledi | Aralık 2020 ekonomik güven endeksi
Son dakika haberine göre Aralık 2020 dönemine ait ekonomik güven endeksi rakamları belli oldu. Endeks bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında azalarak 86,4'e geriledi.
Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 89,5 iken, Aralık ayında %3,5 oranında azalarak 86,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.