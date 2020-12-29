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    • Ekonomi
    • 29.12.2020 10:07
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    • 29.12.2020 10:10
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    SON DAKİKA! k güven endeksi aralıkta geriledi |

    Son dakika haberine göre dönemine ait k güven endeksi rakamları belli oldu. Endeks bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında azalarak 86,4'e geriledi.

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    k güven endeksi Kasım ayında 89,5 iken, Aralık ayında %3,5 oranında azalarak 86,4 değerine düştü. ndeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

    Hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre Aralık ayında %9,2 oranında azalarak 70,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %7,8 oranında azalarak 87,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %7,2 oranında azalarak 73,3 değerini aldı. Tüketici güven endeksi aynı seviyede kalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,8 oranında artarak 110,4 değerini aldı.

    Ekonomik güven endeksi, Aralık 2020


    Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Aralık 2020

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Ekonomik güven endeksi aralıkta geriledi | Aralık 2020 ekonomik güven endeksi