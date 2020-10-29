Ekonomiye güvende kesintisiz artış devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre; ekonomik güven endeksi Ekim'de yüzde 4.8 artarak 92.8'e çıktı.
YÜZDE 77 ARTIŞ
Ekonomi yönetimince alınan önlemler ve özellikle üretici kesime sağlanan desteklerin etkisiyle endeks, üst üste 6'ncı ayda da yükselerek, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü Mart ayındaki 93.1 seviyesine yaklaştı.
Salgının ekonomilerde yarattığı belirsizliklerin etkisiyle Nisan'da 52.4'e kadar gerileyen endekste son 6 aydaki yükseliş yüzde 77'ye ulaştı.
Ekonomik güven endeksindeki artış; reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Reel kesim güven endeksi Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 3.8 artarak 109.7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.4 artarak 79.7 değerini aldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışa ilişkin, "Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor.
Ekonomik güven endeksi Eylül'de 88.5 iken, Ekim'de yüzde 4.8 oranında artarak 92.8 değerine yükseldi" değerlendirmesinde bulundu.