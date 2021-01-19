2021 senesi belediye memuru alım duyurusu yayımlayan müesseselerin sonuncusu Bahşılı Belediye Başkanlığı oldu. Yayımlanan bültende belediyenin personel sarihi olan ünitelerinde görevlendirmek üzere memur alımları olacağı söylendi. Bu kadrolar için başvuru yapacak adaylar başvurularını 10 Şubat ile 12 Şubat arasında yapacaklar. Başvurular evrak teslimi ile yapılacak. Başvurular 55 KPSS puanıyla Lisans düzeyinde eğitim veren fakülte mezunu olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek olarak sıralandı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
ALIM YAPILACAK MEMUR KADROLARI
Belediye memuru alımı için yayımlanan duyuruda, Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesine 4 kadroda personel istihdamı yapılacağı açıklandı. İlandan en az lise mezunu ve lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği kadrolar var. Ayrıca ilanda adaylardan talep edilen KPSS puanı 55 ve 70 olarak açıklandı.
AÇIK BELEDİYE MEMURU KADROLAR, KPSS, ÖĞRENİM ŞARTLARI
Mühendis Kadrosu
Başvurular 70 KPSS puanıyla. Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak. *En az "D" seviyesinde İngilizce bilmek, En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
Düz Memur Kadrosu 1
Başvurular 55 KPSS puanıyla. Lisans düzeyinde eğitim veren işletme fakültelerin "İşletme" bölümünden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Düz Memur Kadrosu 2
Başvurular 55 KPSS puanıyla Lisans düzeyinde eğitim veren fakülte mezunu olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Hizmetli Kadroları
Başvurular 70 KPSS puanıyla. Lise ve dengi okul mezunu olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
GENEL VE DİĞER ÖZEL ŞARTLAR
Bahşılı Belediye Başkanlığı memur alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyenler adayların sağlamaları gereken diğer koşullar arasında, "Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak, , Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, " koşulları bulunuyor.
BAŞVURU TARİHLER VE İŞLEMLERİ
Bu kadrolar için başvuru yapacak adaylar başvurularını 10 Şubat ile 12 Şubat arasında yapacaklar. Başvurular evrak teslimi ile yapılacak.
DÜZ MEMUR NEDİR?
Yeni atanan bir düz memur ne iş yapar konusundan da bahsedecek olursak; bu kişiler öncelikle büro işlerine yönlendirilerek masa başı iş yapmaları söylenir. Bilgisayar başında kurumun kendisinden beklenen görevleri yerine getiren kişiler oldukça rahat bir çalışma ortamına sahip olmaktadırlar. Bazı durumlarda ofis dışı bazı saha görevleri bulunan yeni memurlar ilk etapta sadece kurumlar arası iletişim, yazışmalar, dosya hazırlamalar ile görevlendirilir.