Sakın kaçırmayın! Başvuru tarihi geldi, çattı! İŞKUR kursa katılan herkese 4 bin 800 TL ödeme yapacak!

İŞKUR tarafından sunulan mesleksel eğitim kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde vazife yapan iş ve iş danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte ve mesleksel eğitim kursların katılmak isteyen kişiler kendilerine en uygun kurslara katılma imkânına sahip olmaktadır. İŞKUR bu kadroların neler olduğunu kendi internet sitesinden yayınlıyor. Meslek edindirme kursları ile ilgi duyduğunuz ve yeteneğiniz olduğuna inandığınız meslek kolunda ücretsiz olarak ders alıp, İŞKUR tarafından istihdam edilebilirsiniz. Peki nedir bu İŞKUR kursları? Başvuru şartları, ücreti ve süreleri nelerdir? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...