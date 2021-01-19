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    • Ekonomi
    • 19.01.2021 15:02
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    • 19.01.2021 15:02
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    yayınlandı! de fırsatlar bitmiyor! Televizyon kampanyası…

    yayınlandı ve vatandaşlar tarafından, merakla heyecanla incelenmeye başlandı. de fırsatlar bitmiyor, özellikle televizyon ve buzdolabı kampanyaları öne çıkanlar arasında yer alıyor. Küçük ev aletlerinden pişirme gruplarına, çocuk ürünlerinden masaya daha pek çok kategoride uygun fiyatlar vatandaşları bekliyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmamak için yarın erken saatte BİM marketlere gidecek olanlar güncel kataloğu haberimizden inceleyebilir.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak Çarşamba yayınlandı!

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında BİM marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak Çarşamba yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla incelenmeye başlandı. BİM aktüel her Salı ve Çarşamba günleri satışa sunuluyor, öncesinde yayınlanan katalog incelenerek alınacak ürünler belirleniyor. Giyimden yatak örtüsüne, ısıtıcıdan çalışma masasına kadar pek çok çeşitte ürünü uygun fiyata bulabilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 20 OCAK 2021!

    Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Ready Televizyon 1.199 TL

    Kumtel Dikey Isıtıcı 199 TL

    Dijitsu Buzdolabı 1.599 TL

    Dijitsu Derin Dondurucu 1.399 TL

    Keysmart Duvar Tipi Cam Davlumbaz 479 TL

    Lambader 199 TL

    Kitaplıklı Çalışma Masası 199 TL

    Heifer Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi 300 ml 199 TL

    Sterilo Sterilizasyon Kutusu 139 TL

    Arnica Blender Seti 189 TL

    Dijital Baskılı Halı 80x150 cm 29,90 TL

    Dijital Baskılı Halı 120x180 cm 59,90 TL

    Jakarlı Kadife Bornoz 59,90 TL

    Chef's Granit Efektli Krep Tavası 26 cm 29,90 TL

    Narenciye Sıkacağı 79,90 TL

    Katlanır Yer Sofrası 44,90 TL

    Borcam Kare Tepsi 22,90 TL

    Paşabahçe Desenli Saklama Kabı 3,50 TL

    Yuvarlak Elek Süzgeç 6,95 TL

    Desenli Seramik Saksı 12,90 TL

    Büyük Sukulent Çeşitleri 8,95 TL

    Fanusta Dekoratif Çiçek 9,95 TL

    Oyuncak Dondurma Arabası 29,90 TL

    Mini Maket Seti 49,90 TL

    Çok Amaçlı Dolap 229 TL

    Kadın Pijama Takımı 37,90 TL

    Kız-Erkek Çocuk Pijama Takımı 32,90 TL

    Erkek Polo Yaka Sweatshirt 29,90 TL

    Kadife Yatak Örtüsü Seti 139 TL

    ABS Büyük Boy Valiz 109 TL

    ABS Orta Boy Valiz 89,90 TL

    ABS Küçük Boy Valiz 85 TL

    Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,90 TL

    Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 24,90 TL
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak Çarşamba yayınlandı! BİM aktüel ürünlerde fırsatlar bitmiyor! Televizyon kampanyası…