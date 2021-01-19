Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında BİM marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak Çarşamba yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla incelenmeye başlandı. BİM aktüel her Salı ve Çarşamba günleri satışa sunuluyor, öncesinde yayınlanan katalog incelenerek alınacak ürünler belirleniyor. Giyimden yatak örtüsüne, ısıtıcıdan çalışma masasına kadar pek çok çeşitte ürünü uygun fiyata bulabilirsiniz.