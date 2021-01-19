Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında BİM marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak Çarşamba yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla incelenmeye başlandı. BİM aktüel her Salı ve Çarşamba günleri satışa sunuluyor, öncesinde yayınlanan katalog incelenerek alınacak ürünler belirleniyor. Giyimden yatak örtüsüne, ısıtıcıdan çalışma masasına kadar pek çok çeşitte ürünü uygun fiyata bulabilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 20 OCAK 2021!
Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Ready Televizyon 1.199 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı 199 TL
Dijitsu Buzdolabı 1.599 TL
Dijitsu Derin Dondurucu 1.399 TL
Keysmart Duvar Tipi Cam Davlumbaz 479 TL
Lambader 199 TL
Kitaplıklı Çalışma Masası 199 TL
Heifer Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi 300 ml 199 TL
Sterilo Sterilizasyon Kutusu 139 TL
Arnica Blender Seti 189 TL
Dijital Baskılı Halı 80x150 cm 29,90 TL
Dijital Baskılı Halı 120x180 cm 59,90 TL
Jakarlı Kadife Bornoz 59,90 TL
Chef's Granit Efektli Krep Tavası 26 cm 29,90 TL
Narenciye Sıkacağı 79,90 TL
Katlanır Yer Sofrası 44,90 TL
Borcam Kare Tepsi 22,90 TL
Paşabahçe Desenli Saklama Kabı 3,50 TL
Yuvarlak Elek Süzgeç 6,95 TL
Desenli Seramik Saksı 12,90 TL
Büyük Sukulent Çeşitleri 8,95 TL
Fanusta Dekoratif Çiçek 9,95 TL
Oyuncak Dondurma Arabası 29,90 TL
Mini Maket Seti 49,90 TL
Çok Amaçlı Dolap 229 TL
Kadın Pijama Takımı 37,90 TL
Kız-Erkek Çocuk Pijama Takımı 32,90 TL
Erkek Polo Yaka Sweatshirt 29,90 TL
Kadife Yatak Örtüsü Seti 139 TL
ABS Büyük Boy Valiz 109 TL
ABS Orta Boy Valiz 89,90 TL
ABS Küçük Boy Valiz 85 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,90 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 24,90 TL