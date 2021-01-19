19 Ocak Salı BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,29 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,59 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,56 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013873 1,34 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064876 1,27 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072388 1,24 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,122163 1,22 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052509 1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018461 1,18 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021966 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057064 3,29 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,153053 2,59 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,175332 2,56 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,092519 2,56 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,198568 2,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,048658 2,19 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,090604 2,00 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,033145 1,87 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017050 1,79 BNP Paribas Cardif Em. Den. Değ. EYF 0,080037 1,78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027725 1,92 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039909 1,86 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047754 1,86 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067698 1,78 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028402 1,37 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,029042 1,45 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046862 1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048208 1,45 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046802 1,44 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045810 1,44 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067489 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028489 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071692 0,04 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031588 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,075687 0,04

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: