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    • Ekonomi
    • 19.01.2021 15:40
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    • 19.01.2021 15:40
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    19 Ocak Salı BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,80 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile "" fonları oldu.19 Ocak Salı BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    19 Ocak Salı BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,29 ile ". Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,59 ile ". His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,56 ile ". His. Sen. EYF" oldu.

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013873 1,34
    Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064876 1,27
    Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072388 1,24
    Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,122163 1,22
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052509 1,17
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018461 1,18
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021966 0,75
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057064 3,29
    Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,153053 2,59
    Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,175332 2,56
    Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,092519 2,56
    Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,198568 2,56
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,048658 2,19
    AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,090604 2,00
    Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,033145 1,87
    NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017050 1,79
    BNP Paribas Cardif Em. Den. Değ. EYF 0,080037 1,78
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027725 1,92
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039909 1,86
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047754 1,86
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067698 1,78
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028402 1,37
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,029042 1,45
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046862 1,45
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048208 1,45
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046802 1,44
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045810 1,44
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067489 0,05
    MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028489 0,05
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071692 0,04
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031588 0,04
    Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,075687 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051772 -0,17
    Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042552 -0,17
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078561 -0,15
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081347 -0,15
    ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020689 -0,13
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014090 -0,71
    Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020094 -0,13
    Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020239 -0,11
    Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020503 -0,09
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020926 -0,07
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013305 -0,01

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    Haberler Ekonomi 19 Ocak Salı BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?