Manisa Turgutlu İcra Dairesi tarafından Turgutlu Cumhuriyet mahallesinde bulunan 130 metrekare net büyüklükteki 3+1 daire satışa çıkarıldı. Dairenin muhammen bedeli 450 bin lira olarak belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanın satış tarihi 3 Mart saat 11.15 olarak açıklandı. İlandaki bilgilerde, "Taşınmazın net alanı 130 m2 dir. Giriş kapısı çelik kapıdır, üç oda bir salon bir açık mutfak ve ıslak hacimlerden oluşmaktadır. İki adet açık balkonu mevcuttur. Balkonlar cam ile kapatılmıştır. Mesken olarak kullanımdadır. Meskenin iç odaları kahverengi hazır panel kapıdır. Dış cephe doğramaları renkli pvc doğrama çift camlıdır. Oda zeminleri, mutfak , koridor ,balkonlar granit döşelidir. Islak hacimler dışındaki tüm hacimlerin duvarlarına alçı sıva üzerine boya yapılmıştır. Islak hacimlerin tamamı seramik kaplıdır. Meskende yerden ısıtma mevcuttur, kombi takıldır." ifadelerine yer verildi.