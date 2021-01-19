Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 718,00 lira, Cumhuriyet altını 2.939,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 443,00 liradan işlem gördü. İşte 19 Ocak güncel altın fiyatları ve uzman yorumu...
19 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 441,16 liradan alınıyor, 441,28 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 719,00 liradan alınıyor, 730,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.437,00 liradan alınıyor, 1.458,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.865,00 liradan alınıyor, 2.905,00 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor.
Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.