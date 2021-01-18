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    • Ekonomi
    • 18.01.2021 23:10
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    • 18.01.2021 23:10
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    Sıfır otomobil fiyat listesi: Ocak 2021 , , , Volkswagen, , ne kadar oldu?

    2021 yılının gelmesiyle beraber sıfır otomobil fiyatlarındaki son durum ve markalar tarafından sunulan kampanyalar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere salgınla birlikte sıfır araç üretimi durmuştu ve ikinci el arabalara olan talebin artması nedeniyle fiyatlar tavan yapmıştı. Geçtiğimiz yılın son aylarıyla sıfır otomobil üretimi tekrar başladı ve böylece araba almak isteyenlerin kafası rahatlamış oldu. İkinci el araba fiyatlarında da yüzde 3 ile 10 arası düşüş yaşandı. , , , , , Volkswagen sıfır otomobil fiyatlarını merak edenler için derledik.

    Sıfır otomobil fiyat listesi: Ocak 2021 Ford, Dacia, Fiat, Volkswagen, BMW, Opel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

    Sıfır otomobil fiyat listesi Ocak 2021'de çok araştırılanlar arasında yer ediniyor. Koronavirüs vakalarıyla birlikte sıfır araç üretimi geçen yıl durmuştu ve bu da ikinci elde fiyat artışına neden olmuştu. Ancak markaların fabrikalarında sıfır araç üretimi tekrar başladı. Bu kapsamda sıfır model bir araç almak isteyenler yeni yılla birlikte markaların kampanyalarını ve model model yeni fiyat listesini merak ediyor. Merak edenler için haberimizin içerisinde sıfır model araçlarını fiyat listesini derledik. Peki, Ocak 2021 Ford, Dacia, Fiat, Volkswagen, BMW sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte sıfır otomobil fiyatlarında son durum...

    SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

    İşte marka marka 2021 Ocak ayı otomobil fiyatları;

    Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

    145.500 TL

    Yakıt: Benzin
    Vites: Manuel
    Motor Hacmi: 1199 cc
    Motor Gücü: 83 hp

    Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp

    158.953 TL

    Yakıt: Benzin
    Vites: Otomatik
    Motor Hacmi: 898 cc
    Motor Gücü: 90 hp

    Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP

    130.900 TL

    Yakıt: Benzin
    Vites: Manuel
    Motor Hacmi: 1368 cc
    Motor Gücü: 95 hp

    Ford Focus Sedan Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS MT

    210.400 TL

    Yakıt: Benzin
    Vites: Manuel
    Motor Hacmi: 1499 cc
    Motor Gücü: 123 hp

    Honda Civic Sedan Elegance 1.6L Benzin Otomatik

    285.900 TL

    Yakıt: Benzin
    Vites: Otomatik
    Motor Hacmi: 1597 cc
    Motor Gücü: 125 hp

    Hyundai i20 Jump 1.4 MPI 6 İleri Düz MT (Benzinli)

    164.650 TL

    Yakıt: Benzin
    Vites: Manuel
    Motor Hacmi: 1368 cc
    Motor Gücü: 100 hp

    BMW 1 Sport Line 118i 1.5 140 BG Otomatik

    401.300 TL

    Yakıt: Benzin
    Vites: Otomatik
    Motor Hacmi: 1499 cc
    Motor Gücü: 140 hp

    Nissan Qashqai Visia 1.3 DIG-T 160 BG Benzinli DCT

    322.900 TL

    Yakıt: Benzin
    Vites: Otomatik
    Motor Hacmi: 1332 cc
    Motor Gücü: 160 hp

    Opel Crossland Essential 1.2 Benzinli MT-6 130 HP

    216.900 TL

    Yakıt: Benzin
    Vites: Manuel
    Motor Hacmi: 1199 cc
    Motor Gücü: 130 hp

    Peugeot 301 Active 1.5 BlueHDi 100 hp Euro 6d

    204.192 TL

    Yakıt: Dizel
    Vites: Manuel
    Motor Hacmi: 1499 cc
    Motor Gücü. 100 hp

    Seat İbiza Style 1.0 Evo 80 HP S&S

    154.000 TL

    Yakıt: Benzin
    Vites: Manuel
    Motor Hacmi: 999 cc
    Motor Gücü: 80 hp

    Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 95 PS DSG

    184.500 TL

    Yakıt: Benzin
    Vites: Otomatik
    Motor Hacmi: 999 cc
    Motor Gücü: 95 hp

    Volkswagen Golf Midline Plus 1.0 TSI 115 PS Manuel

    207.100 TL

    Yakıt: Benzin
    Vites: Manuel
    Motor Hacmi: 999 cc
    Motor Gücü: 115 hp
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    Haberler Ekonomi Sıfır otomobil fiyat listesi: Ocak 2021 Ford, Dacia, Fiat, Volkswagen, BMW, Opel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?