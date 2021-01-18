Sıfır otomobil fiyat listesi: Ocak 2021 Ford, Dacia, Fiat, Volkswagen, BMW, Opel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

Sıfır otomobil fiyat listesi Ocak 2021'de çok araştırılanlar arasında yer ediniyor. Koronavirüs vakalarıyla birlikte sıfır araç üretimi geçen yıl durmuştu ve bu da ikinci elde fiyat artışına neden olmuştu. Ancak markaların fabrikalarında sıfır araç üretimi tekrar başladı. Bu kapsamda sıfır model bir araç almak isteyenler yeni yılla birlikte markaların kampanyalarını ve model model yeni fiyat listesini merak ediyor. Merak edenler için haberimizin içerisinde sıfır model araçlarını fiyat listesini derledik. Peki, Ocak 2021 Ford, Dacia, Fiat, Volkswagen, BMW sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte sıfır otomobil fiyatlarında son durum...
SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI
İşte marka marka 2021 Ocak ayı otomobil fiyatları;
Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
145.500 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 1199 cc
Motor Gücü: 83 hp
Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp
158.953 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 898 cc
Motor Gücü: 90 hp
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP
130.900 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 1368 cc
Motor Gücü: 95 hp
Ford Focus Sedan Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS MT
210.400 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 1499 cc
Motor Gücü: 123 hp
Honda Civic Sedan Elegance 1.6L Benzin Otomatik
285.900 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1597 cc
Motor Gücü: 125 hp
Hyundai i20 Jump 1.4 MPI 6 İleri Düz MT (Benzinli)
164.650 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 1368 cc
Motor Gücü: 100 hp
BMW 1 Sport Line 118i 1.5 140 BG Otomatik
401.300 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1499 cc
Motor Gücü: 140 hp
Nissan Qashqai Visia 1.3 DIG-T 160 BG Benzinli DCT
322.900 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1332 cc
Motor Gücü: 160 hp
Opel Crossland Essential 1.2 Benzinli MT-6 130 HP
216.900 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 1199 cc
Motor Gücü: 130 hp
Peugeot 301 Active 1.5 BlueHDi 100 hp Euro 6d
204.192 TL
Yakıt: Dizel
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 1499 cc
Motor Gücü. 100 hp
Seat İbiza Style 1.0 Evo 80 HP S&S
154.000 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 999 cc
Motor Gücü: 80 hp
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 95 PS DSG
184.500 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 999 cc
Motor Gücü: 95 hp
Volkswagen Golf Midline Plus 1.0 TSI 115 PS Manuel
207.100 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 999 cc
Motor Gücü: 115 hp