Sıfır otomobil fiyat listesi: Ocak 2021 Ford, Dacia, Fiat, Volkswagen, BMW, Opel sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

Sıfır otomobil fiyat listesi Ocak 2021'de çok araştırılanlar arasında yer ediniyor. Koronavirüs vakalarıyla birlikte sıfır araç üretimi geçen yıl durmuştu ve bu da ikinci elde fiyat artışına neden olmuştu. Ancak markaların fabrikalarında sıfır araç üretimi tekrar başladı. Bu kapsamda sıfır model bir araç almak isteyenler yeni yılla birlikte markaların kampanyalarını ve model model yeni fiyat listesini merak ediyor. Merak edenler için haberimizin içerisinde sıfır model araçlarını fiyat listesini derledik. Peki, Ocak 2021 Ford, Dacia, Fiat, Volkswagen, BMW sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte sıfır otomobil fiyatlarında son durum...

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

İşte marka marka 2021 Ocak ayı otomobil fiyatları;