Yatırılmaya başlandı 1.657 lira veriliyor! Yüz binlerce kişiye ödemeler ayın ortasından bugüne kadar...

Yatırılmaya başlandı 1.657 lira veriliyor! Yüz binlerce kişiye ödemeler ayın ortalarından bu yana yapılıyor. Devlet tarafından milyonlarca vatandaşa destek ödemesi yapılıyor. Bu ödemelerden birisi de evde bakım aylıkları. Evde bakım maaşları her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabilmektedir. Yeni yılla birlikte evde bakım maaşlarının ödemesinde de artış yaşandı.

ÖDENMEYE BAŞLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarında itibaren il il hesaplara yatırılıyor. Şu ana kadar 30 ilde aylıkların ödemesi tamamlandı.