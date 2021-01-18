Paranızı almayı sakın unutmayın! ATM'den anında alınıyor! 450, 500, 675, 1050 ve 2.100 lira ödenecek!

450, 500, 675, 1050 ve 2.100 lira ödenecek. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde etkin olarak çalışan ve kamu ya da özel müesseselerden emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan şahıslara verilen paradır. Vaat süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını bilmek istemektedir. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkarken promosyon teklifleri az 375 lira ile başlıyor ve bu tutar 2,100 liraya kadar çıkıyor. Bazı bankalar promosyonun yanında emekliye ek imkanlar da veriyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...