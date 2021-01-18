Paranızı almayı sakın unutmayın! ATM'den anında alınıyor! 450, 500, 675, 1050 ve 2.100 lira ödenecek!

450, 500, 675, 1050 ve 2.100 lira ödenecek. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde etkin olarak çalışan ve kamu ya da özel müesseselerden emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan şahıslara verilen paradır. Vaat süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını bilmek istemektedir. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkarken promosyon teklifleri az 375 lira ile başlıyor ve bu tutar 2,100 liraya kadar çıkıyor. Bazı bankalar promosyonun yanında emekliye ek imkanlar da veriyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
YAPI KREDİ 1,500 LİRAYA KADAR PROMOSYON VERİYOR
Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.
Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor. Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor. Öte yandan, Yapı Kredili emekliler, şubeye gitmeden, bulundukları yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya 444 0 444/0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor.
ŞEKERBANK'TAN 2.100 TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI
Şekerbank "Kazandıran Emekli Paketi" ile maaşını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler aynı zamanda iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500TL promosyona hak kazanacak. Böylece maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecek.
HANGİ BANKA NE KADAR ÖDÜYOR?
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.
AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?
Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.
KAÇ YILDA BİR ALINIR?
Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşınızı başka bir bankaya taşımanız mümkün değildir. Sadece şube değişikliği yapabilirsiniz.