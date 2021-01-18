Cebinizde nakit para bulundurmadan, para taşımanın en güzel yolu; kredi kartlarıdır. Kredi kartı ile nakit avans işlemi gerçekleştirebilir, borcunuzu taksit seçenekleriyle bütçenizi zorlamadan ödeyebilirsiniz. Ek olarak; kayıt dışı ekonomiyi ve vergi kaçırma riskini en aza indirip, ülke ekonomisine de katkıda bulunabilirsiniz. Bütün pratikliğine, cezbedici alım gücüne rağmen kredi kartları; piyasadaki maliyeti en yüksek ve en pahalı bankacılık ürünü olma özelliğini taşımaktadır. Siz alışverişinizi taksitle yaptığınızı düşünürken, taksit sırasında uygulanan faizlerden haberdar olmayabilirsiniz. Bir de borç ödemelerinizi geciktirmiş ya da ödememişseniz, bankanız yüksek faiz oranlarıyla borç üstüne borç yükleyecektir. Bankanız, kredi kartı kullanmanız durumunda, yıllık kart ücreti, nakit avans ücreti, kart yenileme ücreti gibi maliyetlerle de sizi zor durumda bırakabilir.