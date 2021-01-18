36 ay vade fırsatıyla uygun kredi müjdesi! Masraf yok prim yok! SMS ile başvurun paranızı alın! En az 1.000 en fazla 75.000..

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

Garanti Bankası'nda 36 aylık vadeyle 15 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,94. 15 bin liradan 25 bin liraya kadar faiz oranı ise 1.84 olarak değişiyor.

50 bin liralık kredinin ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,64 ve aylık taksit tutarı 1.951 lira olarak karşımıza çıkıyor.

100 bin lirada 36 ay vadede ise 1,49 oran karşımıza çıkıyor ve aylık taksit tutarı 3.790 lira.