Akrabası hayatını değiştirdi! Paraya para demiyor! Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor

Ürettikleri nergisleri genelde iç pazara verdiklerini belirten Şahin, yurt dışına açılmayı düşündüğünü bildirdi.

Şahin, vatandaşların fotoğraf çekmek için yoğun talep gösterdiğini belirterek "Yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Satın almak isteyenler oluyor. Biz de vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Nergis tarlasını görmeye gelen Elif Zengin ise fotoğrafları sosyal medyadan gördüğünü anlattı.

Tarlanın hem kokusu hem de görseliyle çok güzel olduğunu belirten Zengin, "İlçemizde böyle bir Nergis çiçeklerinin olması çok güzel. Nergisin şu anda mevsimi. Merak ettik ve ziyarete geldik. Emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.