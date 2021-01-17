5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL veriliyor! 36 ay vade! 3 ay geri ödeme yok! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! 5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL kredi çekecek olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kapsamında uygulanacak 36 ay vade ve 3 ay geri ödemesiz dönem düşük faiz oranı ve kısa vadeli olarak verilen krediler olarak dikkatleri çekiyor. Korona virüs süreçlerinde kimsenin zorluk çekmemesi için bankalardan 5.000, 7.000, 10.000 ve 30.000 TL'ye varan kredi fırsatları sunuluyor. Merkez bankasının faiz oranlarında güncelleme yapması vatandaşların son durumları araştırmasına neden oldu. Peki, hangi banka ne kadar kredi faiz oranı veriyor? İhtiyaç kredi faiz oranlarında son durum… Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
30.000 TL için 36 ay vade imkanı…
İNG BANK
Oran: %1,54
Tutar: 11.344,09 TL
1.148,45 TL/Ay 41.501,59 TL
TEB
Oran: %1,45
Tutar: 10.622,56 TL
1.128,40 TL/Ay 40.780,06 TL
Türkiye İş Bankası
Oran: %1,50
Tutar: 11.022,54 TL
1.139,51 TL/Ay 41.180,04 TL
İhtiyaç Kredisi - 3 ay Ertelemeli Plan
İNG BANK
Oran: %1,54
Tutar: 12.002,87 TL
1.222,41 TL/Ay 42.160,37 TL
Finansbank
Oran: %1,41
Tutar: 10.304,15 TL
1.119,56 TL/Ay 40.461,65 TL
Şekerbank
Oran: %1,49
Tutar: 10.942,37 TL
1.137,29 TL/Ay 41.099,87 TL
Fibabank
Oran: %1,59
Tutar: 11.747,98 TL
1.159,67 TL/Ay 41.905,48 TL
En Para
Oran: %1,74
Tutar: 12.972,61 TL
1.193,68 TL/Ay 42.972,61 TL
HSBC
Oran: %1,79
Tutar: 13.385,10 TL
1.205,14 TL/Ay 43.542,60 TL
Yapı kredi
Oran: %2,11
Tutar: 16.075,15 TL
1.279,87 TL/Ay 46.232,65 TL
Denizbank
Oran: %2,17
Tutar: 16.589,05 TL
1.294,14 TL/Ay 46.746,55 TL
10.000 TL için 36 ay vade imkanı…
İNG BANK
Oran: %1,54
Tutar: 3.781,36 TL
382,82 TL/Ay 13.833,86 TL
TEB
Oran: %1,45
Tutar: 3.540,85 TL
376,13 TL/Ay 13.593,35 TL
Türkiye İş Bankası
Oran: %1,50
Tutar: 3.674,18 TL
379,84 TL/Ay 13.726,68 TL
İhtiyaç Kredisi - 3 ay Ertelemeli Plan
İNG BANK
Oran: %1,54
Tutar: 4.000,96 TL
407,47 TL/Ay 14.053,46 TL
Finansbank
Oran: %1,41
Tutar: 3.434,72 TL
373,19 TL/Ay 13.487,22 TL
Şekerbank
Oran: %1,49
Tutar: 3.647,46 TL
379,10 TL/Ay 13.699,96 TL
En Para
Oran: %1,74
Tutar: 4.324,20 TL
397,89 TL/Ay 14.324,20 TL
Denizbank
Oran: %2,17
Tutar: 5.529,68 TL
431,38 TL/Ay 15.582,18 TL
Yapı kredi
Oran: %2,21
Tutar: 5.644,43 TL
434,57 TL/Ay 15.696,93 TL
5000 TL için 36 ay vade imkanı…
İNG BANK
Oran: %1,54
Tutar: 1.890,68 TL
191,41 TL/Ay 6.916,93 TL
TEB
Oran: %1,45
Tutar: 1.770,43 TL
188,07 TL/Ay 6.796,68 TL
Türkiye İş Bankası
Oran: %1,50
Tutar: 1.837,09 TL
189,92 TL/Ay 6.863,34 TL
İhtiyaç Kredisi - 3 ay Ertelemeli Plan
İNG BANK
Oran: %1,54
Tutar: 2.000,48 TL
203,74 TL/Ay 7.026,73 TL
FİNANSBANK
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İNG
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İhtiyaç Kredisi Nedir?
İhtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir. Kanunla bu kredinin uzun vade süresi 36 olarak belirlenmiştir. Yani kısacası arkadaşlar ihtiyaç kredisi dediğimiz şey, adında anlayacağınız üzere ihtiyaçlarınız üzerine verilen bir kredi türüdür.
İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?
İhtiyaç kredisi almak için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:
18 yaşını doldurmuş olmak,
Sabit bir gelirinizin olması,
Bankaların sizi araştırması ve sonucunun olumlu olması,
Talep edeceğiniz kredi taksitleri evinize gelirin yarısının üzerinde olmamalıdır,
Bu şartları sağladığınız takdirde herhangi bir bankaya başvurarak ve gerekli evrakları tamamladıktan sonra ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ayrıca ihtiyaç kredisi verilirken ekstradan size hayat sigortası yapılır. Her bankanın ihtiyaç kredi başvurusu kabul şartları birbirinden farklı olabilmektedir.
Kredi Kullanmak İçin Gelirin Ne Kadar Olması Lazım?
Bankaların bu geliri kabul etmesi için kayıtlandırılabiliyor olması şart. Bunun yanı sıra gelirin yeterli gelmesi durumu çekilecek olan krediye göre değişiklik gösteren bir durumdur. Yani aylık 1.000 TL taksitli bir krediden faydalanmak istiyorsanız aylık gelirinizin 2000 civarında olması gerekmekte. Daha yüksek bir kredi istiyorsanız gelirinizin de ona göre yüksek olması gerekiyor.
Son zamanlarda bedelli askerlik çalışmalarının devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Bu nedenle ihtiyaç kredisi başvuruları bu dönemde artabilir.