18 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,30 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,62 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,030991 0,16 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011114 0,14 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025754 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024073 0,13 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020891 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014191 1,30 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,021922 0,49 VEM Temkinli Değişken EYF 0,030267 0,12 HEM Temkinli Değişken EYF 0,016886 0,11 NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,012436 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029041 0,32 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026894 0,10 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013306 0,09 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,029803 0,05 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029266 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047518 0,62 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028626 0,62 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047350 0,61 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046191 0,61 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050813 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067458 0,13 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031574 0,13 HEM Para Piyasası EYF 0,024833 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071660 0,13 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025780 0,13

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: