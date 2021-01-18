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    • Ekonomi
    • 18.01.2021 15:49
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    • 18.01.2021 15:49
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    18 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    Son dakika haberi... (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu. Peki, 18 Ocak Pazartesi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    18 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,30 ile ". ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,62 ile ". ve Hay. Altın EYF" ve ". Em. Altın EYF" oldu.

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,030991 0,16
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011114 0,14
    VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025754 0,14
    AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024073 0,13
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020891 0,12
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014191 1,30
    VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,021922 0,49
    VEM Temkinli Değişken EYF 0,030267 0,12
    HEM Temkinli Değişken EYF 0,016886 0,11
    NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,012436 0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029041 0,32
    Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026894 0,10
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013306 0,09
    Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,029803 0,05
    VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029266 0,03
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047518 0,62
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,028626 0,62
    Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047350 0,61
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046191 0,61
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050813 0,61
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067458 0,13
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031574 0,13
    HEM Para Piyasası EYF 0,024833 0,13
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071660 0,13
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025780 0,13

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,030991 0,16
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011114 0,14
    VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025754 0,14
    AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024073 0,13
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020891 0,12
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014191 1,30
    VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,021922 0,49
    VEM Temkinli Değişken EYF 0,030267 0,12
    HEM Temkinli Değişken EYF 0,016886 0,11
    NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,012436 0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029041 0,32
    Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026894 0,10
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013306 0,09
    Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,029803 0,05
    VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029266 0,03
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047518 0,62
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,028626 0,62
    Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047350 0,61
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046191 0,61
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050813 0,61
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067458 0,13
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031574 0,13
    HEM Para Piyasası EYF 0,024833 0,13
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071660 0,13
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025780 0,13

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    Haberler Ekonomi 18 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?