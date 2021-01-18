Geçen yıl yatırım aracı olarak hisse senedini (BİST-100) tercih edenler ise ortalama yüzde 29 getiri elde etti; enflasyonla mukayese edildiğinde ise hisse senedinin getirisi yüzde 14.4 oldu. Bu da şunu gösteriyor ki, geçen yıl birikimlerini BES'te değerlendirenler faiz ve doları tercih edenlerin çok üzerinde getiri sağlarken, hisse senedini tercih edenlerle neredeyse başabaş noktasında getiri sağladılar.