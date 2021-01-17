tarimorman.gov.tr: Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolu işçi alımı için beklenen gün geldi ve kura çekimi sabah başladı ve sona erdi. Peki sonuçlar açıklandı mı? Sonuçlara hangi sayfadan ulaşılacak? Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen ve başvuru yapan binlerce aday Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 tarım işçisi istihdam edileceğini açıklamıştı. 826 işçi alımı için kura çekimi bugün tamamlandı. Adaylar kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?