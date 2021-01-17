124.900 TL'ye sıfır otomobil var! 2021 araç fiyat listesi açıklandı! Otomotiv devleri 2021 senesinin girmesi ile beraber Ocak ayı sıfırı vasıta modellerinin maliyetlerini açıkladı. Pandemi yarıyılında ikinci el ve sıfır araba modellerinin maliyetlerinin çoğalması, yeni vasıta satın alacak veya vasıtasını yenilemek isteyenlerin en ucuz sıfır taşıtlara yönlenmesine neden oldu. Zira son dönemde artan faiz oranları ve firmalar tarafından sonlandırılmaya başlayan kampanyalar sonrası araç satın almak bir hayli zorlaştı. İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır araçları Renault, Hyundai, Kia ve Fiat modelleri... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...