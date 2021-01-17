6.000 TL maaş ile BTK kadrolu personel alımı... Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Uzman Yardımcısı alımı başvuruları 10 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. 19 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar devam edecek. KPSS 70 puan şartı aranan adayların En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...