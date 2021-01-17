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    • Ekonomi
    • 17.01.2021 15:08
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    • 17.01.2021 15:08
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    ! ŞOK hafta sonu fırsatları yine dopdolu!

    yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından incelenmeye alınacaklar belirlenmeye başlandı. Şok hafta sonu fırsatları yine dopdolu. Özellikle oto lastiklerindeki kampanyalar oldukça dikkat çekiyor, araç sahiplerinin cebini düşünen fiyatlar var. Bunların yanı sıra farklı kategorilerden pek çok ürünlerinde de indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. En güncel haberimizin içeriğinde yer alıyor, inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 15-19 Ocak 2021!

    ŞOK hafta sonu fırsatları yine dopdolu, araç ürünlerinden teknoloik ürünlere, kahvelere kadar indirim fırsatları vatandaşları bekliyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu 15-19 Ocak 2021 tarihleri aralığında satışa sunulacak. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ŞOK marketler hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel katalog, içerisindeki tüm kampanyaları inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15-19 OCAK 2021

    i9 Kablosuz Bluetooth Kulaklık
    • Gelen aramayı kulaklıktan cevaplama
    • Bluetooth versiyon 5.0
    • 2 saate kadar konuşma süresi
    • 2 saate kadar şarj süresi

    Araç Çakmak Şarjı
    • 3.1A - Çift usb girişli

    PA350JE Palmera Jeneratör
    • Benzinli • İpli • Bakır sargılı alternatör
    • Motor gücü 6,5 hp • 4,9 Kw
    • Silindir hacmi 196 cm³
    • Sürekli çalışma gücü/
    Maks çalışma gücü: 2,5 - 2,8 Kw
    • 10,4 Amper • 15 lt • Voltmetreli
    • 2 adet AC Çıkış, 1 adet DC Çıkış

    Hugel Akü 12V 60AH
    • Tam kapalı
    • Bakımsız

    Hugel Akü 12V 60AH
    • Tam kapalı
    • Bakımsız

    Bijon Anahtarı
    • 17, 19, 21, 23

    4 Parça Oto Paspas
    • Kokusuz PVC malzeme
    • Kaydırmaz taban
    • Tüm araçlar için kesilip kullanılabilir
    • 4 Mevsim kullanılabilir

    Bagaj Organizer
    • 37x30x24 cm

    Kompresör
    • 150 PSI • 3 metre kablo, 1 metre hortum
    • 3 ayrı şişirme ucu
    • Analog basınç göstergesi

    Jacobs Monarch Eko Paket
    • 100 gr
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 15-19 Ocak 2021! ŞOK hafta sonu fırsatları yine dopdolu!