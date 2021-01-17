ŞOK hafta sonu fırsatları yine dopdolu, araç ürünlerinden teknoloik ürünlere, kahvelere kadar indirim fırsatları vatandaşları bekliyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu 15-19 Ocak 2021 tarihleri aralığında satışa sunulacak. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ŞOK marketler hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel katalog, içerisindeki tüm kampanyaları inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.