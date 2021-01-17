ŞOK hafta sonu fırsatları yine dopdolu, araç ürünlerinden teknoloik ürünlere, kahvelere kadar indirim fırsatları vatandaşları bekliyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu 15-19 Ocak 2021 tarihleri aralığında satışa sunulacak. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ŞOK marketler hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel katalog, içerisindeki tüm kampanyaları inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15-19 OCAK 2021
i9 Kablosuz Bluetooth Kulaklık
• Gelen aramayı kulaklıktan cevaplama
• Bluetooth versiyon 5.0
• 2 saate kadar konuşma süresi
• 2 saate kadar şarj süresi
Araç Çakmak Şarjı
• 3.1A - Çift usb girişli
PA350JE Palmera Jeneratör
• Benzinli • İpli • Bakır sargılı alternatör
• Motor gücü 6,5 hp • 4,9 Kw
• Silindir hacmi 196 cm³
• Sürekli çalışma gücü/
Maks çalışma gücü: 2,5 - 2,8 Kw
• 10,4 Amper • 15 lt • Voltmetreli
• 2 adet AC Çıkış, 1 adet DC Çıkış
Hugel Akü 12V 60AH
• Tam kapalı
• Bakımsız
Hugel Akü 12V 60AH
• Tam kapalı
• Bakımsız
Bijon Anahtarı
• 17, 19, 21, 23
4 Parça Oto Paspas
• Kokusuz PVC malzeme
• Kaydırmaz taban
• Tüm araçlar için kesilip kullanılabilir
• 4 Mevsim kullanılabilir
Bagaj Organizer
• 37x30x24 cm
Kompresör
• 150 PSI • 3 metre kablo, 1 metre hortum
• 3 ayrı şişirme ucu
• Analog basınç göstergesi
Jacobs Monarch Eko Paket
• 100 gr