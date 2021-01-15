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    • Ekonomi
    • 15.01.2021 10:00
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    • 15.01.2021 10:08
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    'dan 'lardan sonra bir hamle daha! 'den savaş gemisi alacaklar!

    Dünyanın göz bebeği olan ’lara olan talep her geçen gün artarken SİHA siparişi veren ilk ülkelerden olan bu sefer de ’den yerli savaş gemisi alacak. Gelen son dakika haberine göre Ukrayna’nın Türkiye'den 4 adet korvet alacağı açıklandı. Korvetlerin ilkinin inşasına yakın zamanda başlanacak.

    Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii iş birliği artarak sürüyor. Türkiye'den insansız hava araçları alarak gücüne güç katan Ukrayna'dan yeni bir hamle daha geldi. Ukrayna, Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.



    Ukrayna'nın Türkiye'den 4 adet Ada sınıfı korvet alacağı açıklandı. Korvetlerin ilkinin inşasına yakın zamanda başlanacak.

    UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA!
    Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa 2021 donanma eğitim yılı açılışı konuşmasında, Türkiye'den 4 adet savaş gemisi alacaklarını ve birkaç ay içinde inşasına başlanacağını duyurdu.


    YÜKSEK YERLİLİK ORANI
    Türkiye'nin ilk defa korvet tipi askeri bir geminin ülkemizin kaynakları ile üretilmesi projesi olan MİLGEM kapsamında ülkemize TCG-HEYBELİADA, TCG-BÜYÜKADA, TCG-BURGAZADA, TCG-KINALIADA adı verilen korvetler kazandırılmıştı.



    İŞTE MÜTHİŞ ÖZELLİKLERİ
    Ada Sınıfı Korvet; hava, suüstü ve sualtı hedeflerinin tespiti, konumunun belirlenmesi, sınıflandınlması, teşhisi ve imhasını gerçekleştirebilir ve Deniz Topçu Ateşi Desteği sağlayabilir. Haber7'de yer alan habere göre, Korvetler, her tür potansiyel tehdidi önlemenin yanı sıra deniz gözetleme ve devriyesi, kıyı ve altyapısı korunması, Münhasır Ekonomik Bölge denetlemesi ve gözetimi gibi deniz operasyonlarını da icra edebilir.

    KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER
    Yüksek manevra kabiliyeti
    Dayanıklılık ve stabilize
    Yangın ve hasara karşı yüksek dayanıklılık ve algılama sensörleri
    Titreşime ve hasara karşı şok emici ve azaltıcı uygulama ve zırhlı koruma
    Stealth tasanm ve düşük radar kesit alanı
    Dalmış tehditlere karşı su altı ortam gürültüsünü azaltma ve geminin manyetik izini azaltıcı degaussing sistemi
    Kızılötesi iz takip sistemi
    Yedeklilik felsefesi



    SENSÖRLER VE SİLAHLAR
    3D Gozetleme Radarı
    E/0 Sensörler
    F/C Radarlar
    LPI Radar
    Elektronik Destek Sistemi
    Lazer ikaz Sistemi
    Torpido Saptama / Karşı Tedbir
    Karinaya Monteli Sonar
    SSM (HARPOON)
    2 x 12,7 mzm Makineli Tüfek (E/0 Kabiliyeti)
    RAM
    Aldatıcı Sistem



    TEKNİK ÖZELLİKLERİ
    Tam Boy : 99.44 metre
    Su Hattı Boyu : 90.55 metre
    Azami En : 14.42 metre
    Draught : 3.59 metre
    Tonaj (Deplasman) : 2400 ton
    Azami Hız : 29+ knot
    Ekonomik Hız : 15 knot
    Seyir Siası : 15 knot hızda 3500 nm
    Ana Tahrik Gücü : CODAG
    2 x saft ve CPP pervanesi
    Yardımcı Makineler : 4 x dizel jenerator
    Helikopter Platformu ve Hangar

    2 x S70 Seahawk helikopterini taşıyabilecek kapasitede
    (Biri hangarda biri platformda)
    Gemi Vasıtaları

    2 x RHIB
    Yaşam Mahalli

    86 personel için rahat yaşam alanı
    Büyüme Kapasitesi

    Özel sensorler ve silahlar
    Daha fazla yaşam alanı
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    Haberler Ekonomi Ukrayna'dan SİHA'lardan sonra bir hamle daha! Türkiye'den savaş gemisi alacaklar!