



İŞTE MÜTHİŞ ÖZELLİKLERİ

Ada Sınıfı Korvet; hava, suüstü ve sualtı hedeflerinin tespiti, konumunun belirlenmesi, sınıflandınlması, teşhisi ve imhasını gerçekleştirebilir ve Deniz Topçu Ateşi Desteği sağlayabilir. Haber7'de yer alan habere göre, Korvetler, her tür potansiyel tehdidi önlemenin yanı sıra deniz gözetleme ve devriyesi, kıyı ve altyapısı korunması, Münhasır Ekonomik Bölge denetlemesi ve gözetimi gibi deniz operasyonlarını da icra edebilir.