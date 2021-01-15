Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, değerli konut vergisi uygulamasında "mesken nitelikli taşınmaz" kavramı, mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade ediyor. Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilecek.

Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılacak.