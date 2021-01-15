Koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftadan inişli çıkışlı bir grafik içerisinde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları haberimizden takip edebilirsiniz.

15 OCAK 2021 GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.