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    • Ekonomi
    • 15.01.2021 09:28
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    • 15.01.2021 09:28
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    rakamlar! 15 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

    Haftanın son işlem gününde yakından takip edilmeye başladı. Yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş devam ederken vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Bu bağlamda 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, ı 2,905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 437,80 liradan işlem gördü. Peki, 15 Ocak Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

    Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram altın...

    Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika hareketlilikleri, serbest piyasaların son işlem gününde de yakından izleniyor. Gram altının fiyatı bugün küçük bir yükseliş ile 438 TL'den işlem görüyor.

    Koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftadan inişli çıkışlı bir grafik içerisinde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları haberimizden takip edebilirsiniz.

    15 OCAK 2021 GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

    Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

    SON DAKİKA: 15 OCAK CUMA YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI!

    ATA ALTIN

    Alış: 2.930,00

    Satış: 2.965,00

    CUMHURİYET ALTIN

    Alış: 2.909,00

    Satış: 2.953,00

    GRAM ALTIN

    Alış: 438,59

    Satış: 438,66

    YARIM ALTIN

    Alış: 1.431,00

    Satış: 1.453,00

    ÇEYREK ALTIN

    Alış: 716,00

    Satış: 726,00

    TAM ALTIN

    Alış: 2.807,33

    Satış: 2.862,87

    22 AYAR BİLEZİK

    Alış: 397,29

    Satış: 426,65
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    Haberler Ekonomi Altın fiyatları canlı rakamlar! 15 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?