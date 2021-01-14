2. el otomobil fiyatlarını düşürecek hamle yapıldı vatandaş sevindi! Harekete geçildi! Düğmeye basıldı! Uzmanlar uyardı!

İkinci el otomobil fiyatlarını düşürecek hamle yapıldı. Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretiminin durdurulması ikinci el otomobil fiyatlarını artırmıştı. İkinci el araba pazarında son durum nedir? İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? 2021'de fiyatlar ne olacak? Koronavirüs salgını her sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiledi. Sıfır araçların üretimlerinde yavaşlama oldu ve bu durum piyasada fiyatları yükseltti. İkinci el araba pazarında fiyatlar tavan yaptı. Ancak otomotiv devlerinin üretimi hızlandırması ve sıfır araçların piyasaya girmesiyle birlikte, piyasa rahatladı ve fiyatlar da düşmeye başladı. 2021'in 2. haftasını yaşadığımız bu zamanlarda, uzmanlar araba alacakları uyardı ve o tarihi işaret etti.
2021'DE İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA NELER OLACAK? BEKLENTİLER NEDİR?
Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretimi yavaşlatması, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi.
Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.
İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.
İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32), "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu.
İTHALAT TEDBİRİ GÜNDEMDE
Öte yandan ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan ve sürekli artış eğilimi gösteren fiyatlara yönelik alınacak tedbirler hükümetin de ajandasına girdi. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündemde.
EN UYGUN ÜLKE ALMANYA
Türkiye'ye yapılacak ikinci el araç ithalatında en uygun ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu ve başı Almanya'nın çektiğini dile getirildi.
2.EL OTOMOBİLDE FİYAT OYUNU
Fırsatçılar, tarih paylaşarak ilanda aracı olanların fiyatları artırması yönünde çağrıda bulunuyor. Yayınlanan mesajlarda araç sahiplerine yapılacak fiyat artışına ilişkin rakam da paylaşan fırsatçılar, bu yöntemle fiyatlarda doğal bir artış yaşandığına ilişkin izlenim oluşturmaya çalışıyor.
Koronavirüs nedeniyle sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısı ve döviz kurunun da etkisiyle yükselişe geçen fiyatlar ikinci el araç piyasasını da doğrudan etkiliyor. Araç alacak çok sayıda kişi sıfır taraftaki rakamları görüp ikinci ele yönelince ister istemez fiyatlar da uçuşa geçiyor.
120 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARMANIZ GEREK
Öyle ki; sektör temsilcilerine göre neredeyse her gün değişen fiyatlar yüzünden bugün ikinci el araç alacak bir vatandaşın ayırması gereken ortalama bütçe en az 120 bin TL bandına çıkmış durumda. Oysa ki bu oran 6-7 ay öncesine kadar 70-80 bin TL aralığındaydı. Bu hesaplamadan da anlaşılacağı üzere fiyatlara gelen zam yüzde 80'e yaklaşmış durumda.
OPSİYON YALANI ORTAYA ÇIKTI
Online kanallar üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıkmış, söz konusu ilanların sayısının da sadece bir ilan sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.
FİYAT ARTIRIMI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORLAR
İlan sitelerindeki opsiyon yalanının ardından aynı marka ve modele ait araçlar üzerinden kurulan ve genellikle söz konusu araçlara yönelik bilgi alışverişinin yapıldığı sosyal medya ve Whatsapp gruplarına sızan fırsatçılar, paylaştıkları mesajlarla aracını satışa çıkarmış grup üyelerine fiyat artırmaları yönünde çağrıda bulunuyor.
KASASINA GÖRE 20 BİN TL'YE ÇIKIYOR
Paylaştıkları mesajlarda fiyat artışlarının yapılacağı tarihi de veren fırsatçılar, fiyatlardaki artışların doğru orantılı olması ve alıcıların kafasında söz konusu markaya ait ortalama bir fiyat oluşması için de yapılacak zamları kendileri belirliyor.
Fırsatçıların fiyat yükseltmek için gruplarda paylaştığı mesajda model ve kasasına göre değişen artışların 10 ile 20 bin TL arasında olduğu görülüyor.