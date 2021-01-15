Musluklar kapandı! 7 banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizi oranlarına güncelleme çekti! İşte yeni faiz oranları

Merkez Bankası kararı ve pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasına devam ediyor. Türkiye'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, zor durumda kalan vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sağladığı kredi paketleri kampanyalarından faydalanmak istiyor. Bankalar son yaptığı güncellemelerle kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Peki faiz kararı sonrası tüketici, konut ve taşıt kredisi faiz oranları yükselecek mi? Faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
KREDİ FAİZ ORANLARI 16 OCAK 2021
Bankaların 16 Ocak Cuma tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.65
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.50
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 2.09
İhtiyaç kredisi: 1.98
Taşıt kredisi: 1.51
Konut kredisi: 1.41
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.42
İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor
Taşıt kredisi: 1.64
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.40
Konutta Faiz Yükseldi Satış Düştü
2020 Aralık ayında Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 oranında azaldı. Konut satışları 2020 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde Aralık ayında 105 bin 981 konut satıldı. İstanbul 20 bin 236 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 990 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 5 bin 794 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 20 konut ile Hakkari ve 100 konut ile Bayburt oldu.
İpotekli konut satışları yüzde 70,9 azaldı
Bankaların konut kredisi faizlerindeki artış ipotekli konut satışlarına da yansıdı. Türkiye genelinde 2020 Aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,9 azalma göstererek 14 bin 631 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 251 konut satışı ve yüzde 22,2 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.
Temmuz ayında satış sayısında rekor kırıldı
Kamu bankaları, Corona virüsü salgınında Haziran ayında normalleşme sürecine geçişle birlikte piyasaları da canlandırmak amacıyla konut kredilerinde indirime gitmişti. Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranıyla; ikinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranıyla kredi imkanı sunulmuştu. Haziran ayında ipotekli konut satışlarındaki artış yüzde 1.286,9 oranıyla rekor kırdı.