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    Kadın işçileri ayrımcılık yapılmayacak! Yargıtay kadın işçilerle ilgili kararı verdi

    Yargıtay işyerinde ücret ayrımcılığı konusunda önemli bir karara imza attı. Kadın işçiye aynı işi yapan erkek işçilerden daha az ücret ödenmesini ’nun 5’inci maddesindeki işverenin eşit işlem borcuna aykırılık olarak değerlendirdi.

    Kadın işçinin ayrımcılık zaferi

    Yargıtay işyerinde ücret ayrımcılığı konusunda önemli bir karara imza attı. Kadın işçiye aynı işi yapan erkek işçilerden daha az ücret ödenmesini 'nun 5'inci maddesindeki işverenin eşit işlem borcuna aykırılık olarak değerlendirdi.

    'da bir dokuma fabrikasında çalışan kadın işçinin davasına bakan . Hukuk Dairesi, kadın işçiye ücret farklarının yanı sıra ayrımcılık tazminatı verilmesini, ayrımcılığa uğradığı için haklı fesih yapması nedeniyle de kıdem tazminatının ödenmesini kararlaştırdı.

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    Haberler Ekonomi Kadın işçileri ayrımcılık yapılmayacak! Yargıtay kadın işçilerle ilgili kararı verdi