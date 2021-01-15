Kadın işçileri ayrımcılık yapılmayacak! Yargıtay kadın işçilerle ilgili kararı verdi

Yargıtay işyerinde ücret ayrımcılığı konusunda önemli bir karara imza attı. Kadın işçiye aynı işi yapan erkek işçilerden daha az ücret ödenmesini İş Kanunu'nun 5'inci maddesindeki işverenin eşit işlem borcuna aykırılık olarak değerlendirdi.

Bursa'da bir dokuma fabrikasında çalışan kadın işçinin davasına bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kadın işçiye ücret farklarının yanı sıra ayrımcılık tazminatı verilmesini, ayrımcılığa uğradığı için haklı fesih yapması nedeniyle de kıdem tazminatının ödenmesini kararlaştırdı.