Memurların ve 4D'li taşeron işçilerin 2022-2023 maaş zammı hakkında son dakika gelişmesi! Kamuda memur olarak ve işçi olarak çalışmakta olan personellerin 2022 ve 2023 yılı maaş zam oranları bu sene belirlenecek. Her 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme için geri sayım başlarken konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 3.5 milyondan fazla memurun ve milyonlarca kamu işçisinin maaş zamları için toplu sözleşme pazarlıklarının Ağustos 2021 'de başlayacağına yer verildi. Kamu işçilerininse hem bu hem de gelecek yıl maaş zam oranları masada görüşülecek.