Memurların ve 4D'li taşeron işçilerin 2022-2023 maaş zammı hakkında son dakika gelişmesi! Kamuda memur olarak ve işçi olarak çalışmakta olan personellerin 2022 ve 2023 yılı maaş zam oranları bu sene belirlenecek. Her 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme için geri sayım başlarken konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 3.5 milyondan fazla memurun ve milyonlarca kamu işçisinin maaş zamları için toplu sözleşme pazarlıklarının Ağustos 2021 'de başlayacağına yer verildi. Kamu işçilerininse hem bu hem de gelecek yıl maaş zam oranları masada görüşülecek.
MEMURLARIN 2 YILLIK MAAŞ ZAMLARI BELLİ OLACAK
Ağustos ayında başlaması beklenen toplu sözleşme sürecinde memurların 2022 yılı Ocak ve Temmuz ile 2023 Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına gelecek zam oranı belirlenecek.
2019 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde kamu personellerinin maaş zamları sendika ile hükümet arasında belirlenememiş, anlaşmazlık hakem kuruluna taşınmış ve memurlara 2020 yılının ilk dönemi için yüzde 4, ikinci dönemi için yüzde 4, 2021 yılının ilk 6 ayı için yüzde 3, ikinci 6 ayı için ise yüzde 3'lük zam verildi. Düşük maaş zamları tepkilere neden olsa da kabul edildi.
Memurları toplu sözleşme masasında yetkili sendika Memur Sen temsil edecek.
Bu yıl göreve başlayan 900 bin taşeron işçi de yararlanacak
Kamu işçilerininse hem bu hem de gelecek yıl maaş zam oranları masada görüşülecek. Diğer dönemlerden farklı olarak bu yıl toplu sözleşmeden kamu işçisi olarak göreve başlayan 900 bin taşeron işçi de yararlanacak.
Kamu işçileri için bu yıl başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde ücretlerin Haziran sonu Temmuz ayı başında belirlenmesi bekleniyor.
2021 MAAŞ ZAMLARI
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte görevdeki memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak.
Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.
Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL'ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı.
15 OCAK'TA ALINIYOR
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.
1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Ocak zamları yer alıyor.
UNVANLAR DERECE NET GÖREV AYLIĞI
Genel Müdür 1/4 14.917 TL
Şube Müdürü 1/4 7862 TL
Memur (Üni. Mezunu) 9/1 4866 TL
Öğretmen 1/4 6074 TL
Kaymakam 1/4 13671 TL
Başkomiser 3/1 7858 TL
Polis memur 8/1 6883 TL
Uzman Doktor 1/4 9337 TL
Hemşire 5/1 5893 TL
Mühendis 1/4 8025 TL
Teknisyen 11/1 5063 TL
Profesör 1/4 12881 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 7621 TL
Vaiz 1/4 6311 TL
Avukat 1/4 7663 TL