



"SEC'te kadro değişimi gerçekleşti. Başkanlık seçimi sonrasında hükümetin farklı kurumlarında da olduğu gibi SEC'te de değişiklikler yaşandı. Kurum içerisinde tutucu ve sert yapısıyla bilinen ve Ripple davasının ardındaki isim olarak tanınan Marc P. Berger kurumdan ayrılıyor.

"Pakistan'da devlete ait iki madencilik çiftliği için operasyona başlandı. Hükümet, Bitcoin madenciliği yapmak ve kar elde etmek için kendi fonlarını kullanmış olacak. Pakistan'daki yerel hükümetler dijital para birimlerinin daha geniş çerçevede kullanılmasının önünü açmaya çalışıyor.

"DeFi tokenlarının toplam piyasa değeri 30 milyar doları aştı. Merkeziyetsiz finansta kilitlenmiş toplam varlık değeri ise 22 milyar dolar civarında seyir çiziyor."